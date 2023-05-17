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13:33, 17 мая 2023Мир

Песков прокомментировал данные Херша о возможном окончании конфликта на Украине

Представитель Кремля Песков о данных Херша: потоки оружия на Украину только увеличиваются

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование американского журналиста Сеймура Херша о том, что группа европейских стран тайно призывает Киев остановить конфликт на Украине. Представителя Кремля цитирует РИА Новости.

«Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемого вооружения. Вот это факт, который мы наблюдаем», — сказал Песков, добавив, что не знает, «как воспринимать данные этого журналиста».

Ранее Херш в своем расследовании сообщил, что ряд европейских стран во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине, чтобы начать процесс восстановления республики. В группу, как утверждает Херш, входят Венгрия, Литва, Эстония, Чехословакия и Латвия. Они якобы убеждают Зеленского прекратить боевые действия даже путем отставки с должности президента.

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Глеб Бажуткин
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