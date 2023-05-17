Генсек ООН раскрыл содержание переданного через Лаврова письма Путину

Генсек ООН Гутерриш обратился к Путину в письме, переданном через главу МИД РФ Лаврова

Генсек ООН Антониу Гутерриш в письме, переданным через главу МИД РФ Сергея Лаврова, призвал президента России Владимира Путина обсудить совместно с лидерами Турции и Украины нерешенные вопросы зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении Всемирной международной организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению и расширению сделки, как я предположил в недавнем письме президентам трех стран», — приводятся слова Гуттериша в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца, Анкара будет прилагать все усилия для выполнения всех условий сторон — подписантов черноморской инициативы. Эрдоган добавил, что Анкара «будет прилагать все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения», в том числе и российских положений.