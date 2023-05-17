Плюс-сайз-модель показала тело в бикини и восхитила фанатов

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс поделилась откровенными фото в голубом бикини

Плюс-сайз-модель Изабель Николлс показала тело в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

18-летняя манекенщица поделилась серией кадров, на которых она позирует на фоне деревьев и деревянного забора. Для съемки девушка выбрала бикини голубого цвета, оформленное завязками. На время фотосессии Николлс сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы уложила в пучок.

Поклонники оценили внешний вид модели и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Ты такая красивая», «Чертовски великолепная!», «Красивое естественное тело», «Натуральная красота», «Эти прекрасные изящные бедра», — высказывались они.

В январе Изабель Николлс снялась полностью обнаженной, лежа на вязаном пледе белого цвета в саду. При этом она повернула голову вбок, а ноги приподняла вверх. Также девушка собрала свои волосы в пучок и зафиксировала их заколкой-крабиком, небрежно распустив одну прядь у лица.