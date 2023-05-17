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11:17, 17 мая 2023Россия

Российский школьник покончил с собой перед пробным ЕГЭ

В Ставропольском крае школьник покончил с собой перед тренировочным ЕГЭ по русскому языку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ставропольском края ученик 11-го класса покончил с собой перед пробным Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, 17 мая школьник должен был писать тренировочный экзамен по русскому языку. Подростку было 17 лет.

Тело выпускника нашла его мать. По словам родных погибшего, школьник очень переживал из-за предстоящих экзаменов и не хотел идти на пробный экзамен. Он не оставил предсмертных записок.

Ранее в Москве одиннадцатиклассник, у которого были проблемы с подготовкой к ЕГЭ, покончил с собой. Его тело нашел прохожий под окнами многоэтажного дома на улице Шумилова в Кузьминках. В мессенджере выпускник оставил другу и девушке прощальное сообщение.

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Анастасия Шейкина
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