РПЦ опубликовала молитву для желающих найти работу

Синод РПЦ утвердил молитву для желающих найти работу

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение по случаю поиска работы, следует из опубликованного на сайте РПЦ сообщения пресс-службы.

В молитве желающие найти работу просят Бога дать дело, которое пошло бы во благо и позволило принести достойные плоды трудов.

Она звучит следующим образом: «Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

В августе в РПЦ решили упорядочить изгнание бесов. В опубликованном проекте документа, который регулировал обряд так называемой отчитки, привели краткое определение экзорцизма, историческую справку об этой процедуре и отношение различных православных церквей к изгнанию бесов. Также в проекте перечислили ряд нарушений, допускаемых священниками при очищении верующего от демонов.

