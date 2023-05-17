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12:34, 17 мая 2023Экономика

РПЦ опубликовала молитву для желающих найти работу

Синод РПЦ утвердил молитву для желающих найти работу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Синод Русской православной церкви утвердил молебное пение по случаю поиска работы, следует из опубликованного на сайте РПЦ сообщения пресс-службы.

В молитве желающие найти работу просят Бога дать дело, которое пошло бы во благо и позволило принести достойные плоды трудов.

Она звучит следующим образом: «Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

В августе в РПЦ решили упорядочить изгнание бесов. В опубликованном проекте документа, который регулировал обряд так называемой отчитки, привели краткое определение экзорцизма, историческую справку об этой процедуре и отношение различных православных церквей к изгнанию бесов. Также в проекте перечислили ряд нарушений, допускаемых священниками при очищении верующего от демонов.

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Софья Ермакова
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