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12:14, 17 мая 2023Мир

Россия и Иран договорились о совместном создании железнодорожного участка

Россия и Иран договорились о совместном создании железнодорожного участка Решт-Астара

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Россия и Иран договорились о совместном создании в республике железнодорожного участка Решт-Астара. Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии подписания соглашения приняли участие президент Ирана Эбрахим Раиси и российский лидер Владимир Путин. Документ подписали представители двух стран — министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш.

Москва и Тегеран условились совместно финансировать проектирование и строительство железнодорожного участка, а также поставки товаров и услуг. Протяженность линии Решт — Астара составит 170 километров.

Ранее Иран захотел сотрудничать с Россией по космической программе «Сфера», которая подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Посол исламской республики в Москве Казем Джалали заявил, что «Сфера» считается исключительной экономической и политической возможностью и возможностью в сфере безопасности.

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Виктория Кондратьева
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