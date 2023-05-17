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08:35, 17 мая 2023Мир

Премьер Австралии сообщил об отмене саммита QUAD

Премьер Австралии Альбанезе сообщил об отмене саммита QUAD 24 мая в Сиднее

Фото: Yuichi Yamazaki / Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил об отмене саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который должен был пройти 24 мая в Сиднее. Его слова передает ТАСС.

«Встреча лидеров четырех стран в Сиднее, запланированная на следующую неделю, не состоится», — заявил Альбанезе. По его словам, политики проведут четырехстороннюю дискуссию в Японии во время саммита G7.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отменил предстоящие поездки в Папуа-Новую Гвинею и Австралию на фоне переговоров о потолке госдолга. Как рассказал собеседник CNN, такое решение было принято после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что страна может оказаться в состоянии дефолта 1 июня.

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Марина Совина
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