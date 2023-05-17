Байден отменил визиты в ряд стран из-за ситуации с госдолгом США

Байден отменил поездки в Папуа-Новую Гвинею и Австралию из-за госдолга США

Президент США Джо Байден отменил предстоящие поездки в Папуа-Новую Гвинею и Австралию на фоне переговоров о потолке госдолга. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Как рассказал собеседник телеканала, такое решение было принято после того, как министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что страна может оказаться в состоянии дефолта 1 июня. Она также отметила, что дефолт спровоцирует глобальный экономический спад.

Данную информацию подтвердила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден и его команда проинформировали премьер-министров Папуа-Новой Гвинеи и Австралии об изменениях. В то же время Байден по-прежнему намерен посетить Японию в рамках того, что должно было стать недельным турне по Индо-Тихоокеанскому региону. Там он примет участие в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

Правительство США достигло установленного законом потолка госдолга в январе, и с тех пор Минфин использует специальные меры для временного увеличения объема имеющихся наличных средств и осуществления государственных платежей. Глава ведомства Джанет Йеллен предупредила, что откладывание решение об увеличении лимита «до последней минуты» может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности.