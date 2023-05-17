Роботов Tesla научили ходить и собирать вещи

Роботы Tesla Bot научились медленно ходить и перекладывать предметы

Компания Tesla продемонстрировала прогресс в разработке антропоморфных роботов. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале корпорации.

На видео представлено, как роботы Tesla Bot могут медленно передвигаться, не падая. По словам журналистов издания The Verge, роботы показали заметный прогресс по сравнению с версиями умных машин, представленных осенью 2022 года — тогда роботы-гуманоиды спотыкались и падали. Во время передвижения устройство анализирует окружающее пространство с помощью камер.

Также инженеры корпорации Илона Маска научили роботов собирать вещи. На видео антропоморфные машины перекладывают мелкие предметы и раскладывают их по контейнерам.

По словам специалистов Tesla, обучение машин происходит на основе повторений определенных действий за человеком. Ожидается, что производство роботов будет запущено в 2023 году.

В апреле 2022 года глава Tesla Илон Маск заявил, что роботы перевернут «представление людей об экономике». Также Маск подчеркнул, что робот Tesla «окажется безопасным помощником, а не Терминатором».