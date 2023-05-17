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19:10, 17 мая 2023Силовые структуры

Россиянка ударила сына ножом в сердце из-за историй о сексуальных похождениях

На Кубани мать убила сына ударом ножа в сердце из-за историй о сексуальных похождениях

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Кубани 56-летнюю россиянку осудили на восемь лет за убийство сына из-за историй о его сексуальных похождениях. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Женщина ужинала с сыном. Тот стал рассказывать ей о своих романах. Мать попросила его замолчать, однако сын не остановился. Разозлившись, россиянка схватила нож и ударила им сына в сердце. После этого молодой человек встал, попросил женщину успокоиться и ушел в спальню.

Так как мать планировала смотреть с сыном фильм, она зашла в его комнату и увидела, что он лежит на спине и хрипит. Она подумала, что тот уснул, а наутро нашла его мертвым. Так как крови не было, участковый сначала подумал, что парень умер во сне. Однако в ходе судмедэкспертизы выяснилось, что кто-то воткнул убитому нож в грудь и задел сердце.

Вскоре фигурантку задержали.

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Елизавета Новикова
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