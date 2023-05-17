В Тверской области восстановили яблоневый сад с вековой историей

Яблоневый сад с вековой историей восстановили на территории школы в Тверской области

Старый яблоневый сад с почти вековой историей восстановили в Тверской области. Об этом сообщает «Российская газета».

Сад был заложен на территории школы в поселке Мста Удомельского городского округа ее первыми учителями в конце 1930-х годов. Однако, по словам директора образовательного учреждения Веры Виноградовой, 30 лет назад сад погиб из-за сильных морозов.

«Нынешние школьники знают о нем только по рассказам педагогов, а вот старожилы рассказывают о нем с особой теплотой, переносясь мыслями в свою юность», — отметила она.

Восстановить сад удалось при помощи сотрудников Калининской АЭС. Они вместе с учителями и учащимися школы высадили свыше 20 яблонь разных сортов, а также саженцы абрикоса, сливы и алычи.

В апреле сообщалось, что в Дагестане планируют заложить крупный ореховый сад. Под орехоплодные культуры отведут территорию площадью порядка 23 гектаров.

