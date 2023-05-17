Силовые структуры
Силовики задержали подозреваемого в организации диверсии на ЛЭП в Саратове
В Саратове задержали диверсанта, заложившего СВУ под линиями электропередачи
Силовики задержали диверсанта, заложившего самодельное взрывное устройство (СВУ) под линиями электропередачи (ЛЭП) в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, сейчас подозреваемого допрашивают. Отмечается, что СВУ собирались привести в действие с помощью электродетонатора. Масса взрывчатого вещества была около 1,8 килограмма.
4 мая, СВУ заметил местный житель. Он позвонил в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили под ЛЭП две бутылки с неизвестным веществом, а также пакет с проводами, батарейкой и микросхемой. Взрывное устройство было уничтожено.
ЛЭП, под которой СВУ было спрятано, обеспечивает электричеством два района Саратова — Ленинский и Гагаринский.