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14:38, 17 мая 2023Мир

В Турции рассказали о согласии России на продление зерновой сделки

Bloomberg: в Турции рассказали о согласии России на продление зерновой сделки

Россия пока согласна остаться в зерновой сделке и продлить ее, позволив Украине экспортировать урожай из ключевых портов через Черное море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких официальных лиц.

Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций, сохранит открытым основной торговый путь в условиях боевых действий на Украине. «Объявление ожидается в среду, заявили официальные лица, отказавшиеся назвать свое имя, поскольку информация является частной», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут поговорить в ближайшие 24 часа, критичные для продления зерновой сделки — она истекает в четверг, 18 мая. При этом издание Hürriyet ссылается на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что политики могут поговорить до окончания сделки. На официальном уровне пока не подтверждали, что такой разговор может состояться в ближайшие сутки.

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Виктория Кондратьева
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