Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:31, 17 мая 2023Ценности

Модель с заболеванием кожи снялась голой для журнала

Модель с витилиго Винни Харлоу снялась голой для журнала Women's Health

Фото: Daniella Midenge / Women's Health

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу приняла участие в новой откровенной фотосессии для журнала Women's Health. Снимки опубликованы на сайте издания.

28-летняя манекенщица, которая страдает витилиго, позировала перед фотографом обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лице присутствовал нюдовый макияж.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020

На размещенных кадрах также видно, что в качестве обуви Харлоу подобрали кроссовки белого цвета. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца и кольцо. Героиня съемки снялась на фоне пустыни на шаре, а также на декорации в виде лестницы.

В сентябре 2021 года Винни Харлоу посетила ежегодную церемонию MTV Video Music Awards в откровенном костюме. На снимках модель позировала в белом наряде, состоявшем из объемного топа с длинными рукавами, который оголял плечо модели, и коротких шортов. Ее образ дополнили сверкающие туфли с острыми носками, крупные серьги, колье и кольца с драгоценными камнями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Какую тактику применили пилоты ВКС?
Секретная служба США начала расследование проникновения в дом советника Байдена
Нутрициолог составила топ-7 продуктов-антидепрессантов
Беспилотник упал и взорвался у трассы под Калугой
Премьер Австралии сообщил об отмене саммита QUAD
Предложены способы скрыть нежелательную эрекцию
Модель с заболеванием кожи снялась голой для журнала
Российские военные захватили «Америку» у Кременной
Бывшему преподавателю российского вуза дали 10 лет за взятки от студентов
Британию уличили в начале необъявленной войне против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.