Затянутый смогом российский город показали на видео

Затянутую смогом от лесных пожаров Тюмень показали на видео

Затянутую смогом Тюмень показали на видео. Кадры очевидцев были опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

Причиной задымления стали природные пожары в черте российского города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области, уточнил информцентр регионального правительства.

Вблизи Велижанского тракта пожар локализован на площади 110 гектаров, угрозы садовым обществам нет. В Нижнетавдинском районе зафиксировано два действующих природных пожара, с ними борются сотрудники Тюменской авиабазы, угроза для ближайших населенных пунктов также отсутствует.

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в трех российских регионах из-за лесных пожаров сгорели больше 6 тысяч строений, из них более 800 — дома.