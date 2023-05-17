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17:56, 17 мая 2023Россия

Затянутый смогом российский город показали на видео

Затянутую смогом от лесных пожаров Тюмень показали на видео
СюжетЛесные пожары:

Затянутую смогом Тюмень показали на видео. Кадры очевидцев были опубликованы в местной группе во «ВКонтакте».

Причиной задымления стали природные пожары в черте российского города и в Нижнетавдинском районе Тюменской области, уточнил информцентр регионального правительства.

Вблизи Велижанского тракта пожар локализован на площади 110 гектаров, угрозы садовым обществам нет. В Нижнетавдинском районе зафиксировано два действующих природных пожара, с ними борются сотрудники Тюменской авиабазы, угроза для ближайших населенных пунктов также отсутствует.

Ранее глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в трех российских регионах из-за лесных пожаров сгорели больше 6 тысяч строений, из них более 800 — дома.

Евгения Куликова
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