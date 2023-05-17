Россияне расхотели покупать жилье в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: спрос россиян на недвижимость в Испании сократился на 6 процентов

В апреле 2023 года россияне расхотели покупать жилье в Испании — спрос на приобретение недвижимости в этой европейской стране сократился на 6,16 процента по сравнению с мартом. Такие данные приводят эксперты портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

По данным специалистов, положительная динамика в текущем году была зафиксирована в двух месяцах из четырех.Число запросов также снизилось и относительно апреля 2022 года (минус 32,81 процента), того же месяца в 2021-м (минус 49,38 процента) и в 2020-м (минус 55,05 процента).

По итогам периода с января по апрель включительно интерес россиян к покупке недвижимости в Испании сократился на 54,58 процента относительно результата за аналогичный период прошлого года, на 49,21 процента относительно показателей 2021 года, на 50,39 процента — относительно 2020-го.

Ранее россияне резко расхотели покупать жилье в турецкой Алании — в апреле 2023 года спрос на недвижимость на популярном зарубежном курорте снизился на 14,64 процента по сравнению с мартом. Кроме того, число запросов снизилось относительно апреля 2022 года и того же месяца 2021-го — минус 69,34 и минус 42,87 процента соответственно.