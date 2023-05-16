Россияне резко расхотели покупать жилье на популярном зарубежном курорте

Best House Alanya: российский спрос на недвижимость в Алании снизился на 14,64 процента

В апреле 2023 года россияне резко расхотели покупать жилье в турецкой Алании — спрос на недвижимость на популярном зарубежном курорте снизился на 14,64 процента по сравнению с мартом. Такие данные приводят эксперты Best House Alanya в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

По словам специалистов, положительную динамику интереса к объектам в этом городе зафиксировали только в двух месяцах из четырех. Кроме того, число запросов снизилось относительно апреля 2022-го и того же месяца 2021-го — минус 69,34 и минус 42,87 процента соответственно.

В целом за первые четыре месяца 2023 года спрос россиян на недвижимость в Алании снизился на 61,44 процента относительно такого же периода годом ранее и на 40,18 процента — по сравнению с январем-апрелем 2021-го.

Однако интерес к жилым объектам по всей Турции остается высоким. Эксперты компании Easyhome Turkey ранее выяснили, что по итогам первого квартала 2023 года в евразийской стране в 2,5 раза взлетело число российских сделок с недвижимостью.