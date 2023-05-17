Российская школьница покончила с собой после смерти матери и оставила записку

Губернатор Развожаев заявил, что десятиклассница покончила с собой в Севастополе

В Гагаринском районе Севастополя ученица 10-го класса покончила с собой и оставила предсмертную записку. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«9-й класс закончила с отличием, семья благополучная. Ни в каких деструктивных группах девочка не состояла. К сожалению, мама девочки осенью прошлого года умерла от продолжительной болезни, (...) воспитывал отец», — рассказал о погибшей Развожаев.

По его словам, в предсмертной записке школьница отметила, что совершила суицид не из-за смерти матери. Десятиклассница не обращалась ни к кому за помощью, отметил глава Севастополя.

Ранее в Челябинской области семиклассник из многодетной семьи покончил с собой перед окончанием учебного года. В школе окружение 14-летнего мальчика назвали благоприятным и отметили, что у него не было проблем с учебой.