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17:02, 17 мая 2023Путешествия

Десятки туристов пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде

Pkhuket News: катер с 30 туристами столкнулся с сигнальной вышкой на Пхукете

Фото: nitinut380 / Shutterstock / Fotodom

Десятки туристов пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой на популярном тайском курорте Пхукет. Об этом пишет портал Pkhuket News.

Инцидент произошел в среду, 17 мая, в районе бухты Чалонг-Бэй. На борту пассажирского судна находилось по меньшей мере 30 путешественников. По данным издания, двое из них получили серьезные травмы, восемь других — средние телесные повреждения.

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Отмечается, что пострадавшие уже доставлены в разные больницы Таиланда.

Ранее в апреле в египетской Хургаде из-за неблагоприятных погодных условий и пробоины затонул прогулочный моторный катер. На борту судна находились 26 туристов разных национальностей, 8 членов экипажа и 3 инструктора по дайвингу.

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Фариза Бацазова
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