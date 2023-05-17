Десятки туристов пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде

Pkhuket News: катер с 30 туристами столкнулся с сигнальной вышкой на Пхукете

Десятки туристов пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой на популярном тайском курорте Пхукет. Об этом пишет портал Pkhuket News.

Инцидент произошел в среду, 17 мая, в районе бухты Чалонг-Бэй. На борту пассажирского судна находилось по меньшей мере 30 путешественников. По данным издания, двое из них получили серьезные травмы, восемь других — средние телесные повреждения.

Отмечается, что пострадавшие уже доставлены в разные больницы Таиланда.

Ранее в апреле в египетской Хургаде из-за неблагоприятных погодных условий и пробоины затонул прогулочный моторный катер. На борту судна находились 26 туристов разных национальностей, 8 членов экипажа и 3 инструктора по дайвингу.