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18:29, 26 апреля 2023Путешествия

В Египте затонул катер с 26 туристами

Cairo24: в Хургаде из-за пробоины и сильного ветра затонул туристический катер

Кадр: Сairo24.com

В египетской Хургаде из-за неблагоприятных погодных условий и пробоины в борту затонул прогулочный моторный катер. Об этом пишет Cairo24.

Инцидент произошел 25 апреля. На борту судна находились 26 туристов разных национальностей, восемь членов экипажа и три инструктора по дайвингу.

Причиной несчастного случая стали сильный ветер и пробоина. Сначала судно заглохло, затем его раскачала боковая волна. После этого внутрь катера попала вода, и он пошел ко дну.

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Капитан судна сообщил о случившемся береговой охране. На место происшествия экстренно прибыли спасатели и эвакуировали людей. По меньшей мере шесть отдыхающих пострадали, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

В январе на Бали перевернулся и затонул быстроходный катер, на борту которого были десятки туристов. Пассажиры успели надеть спасательные жилеты до того, как судно пошло на дно. Предполагается, что катер напоролся на что-то твердое в воде.

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Фариза Бацазова
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