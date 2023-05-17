Предложены способы скрыть нежелательную эрекцию
Пользователи форума Reddit рассказали, как можно скрыть нежелательную эрекцию. Возможные способы мужчины обсудили в разделе AskReddit.
Один из пользователей предложил быстрое упражнение: по его словам, убирать нежелательную эрекцию можно, напрягая ноги или работая другими мышцами.
Лайфхак от стояка: сильно напрягите ноги на 30 секунд, и он пропадет
Многие мужчины предложили подумать о чем-нибудь максимально нейтральном.
Подождите несколько минут, подумайте о чем-нибудь максимально несексуальном — лампе, чае — и эрекция уйдет. Еще присядьте, и будет совсем незаметно
Другие рекомендуют спрятать эрегированный пенис в одежде.
Старые добрые прятки под ремень брюк — вот что выбираю я
Ранее пользователи форума Reddit рассказали, какие печальные последствия для них имел секс с коллегами по работе. Многие мужчины и женщины признались, что отношения на работе переросли в брак и долгий союз, однако немало и тех, кто вспомнил, как после секса с коллегами потеряли их дружбу.