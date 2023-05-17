Предложены способы скрыть нежелательную эрекцию

На Reddit мужчины предложили убирать нежелательную эрекцию, напрягая ноги

Пользователи форума Reddit рассказали, как можно скрыть нежелательную эрекцию. Возможные способы мужчины обсудили в разделе AskReddit.

Один из пользователей предложил быстрое упражнение: по его словам, убирать нежелательную эрекцию можно, напрягая ноги или работая другими мышцами.

Лайфхак от стояка: сильно напрягите ноги на 30 секунд, и он пропадет Ordinary-Fruit-8955 пользователь Reddit

Многие мужчины предложили подумать о чем-нибудь максимально нейтральном.

Подождите несколько минут, подумайте о чем-нибудь максимально несексуальном — лампе, чае — и эрекция уйдет. Еще присядьте, и будет совсем незаметно mikeweasy пользователь Reddit

Другие рекомендуют спрятать эрегированный пенис в одежде.

Старые добрые прятки под ремень брюк — вот что выбираю я Progluesniffer142 пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit рассказали, какие печальные последствия для них имел секс с коллегами по работе. Многие мужчины и женщины признались, что отношения на работе переросли в брак и долгий союз, однако немало и тех, кто вспомнил, как после секса с коллегами потеряли их дружбу.