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07:10, 17 мая 2023Мир

Американские отели выгнали на улицу ветеранов ради заселения мигрантов

Newsweek: отели в Нью-Йорке выселили ветеранов ради заселения мигрантов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Отели в Нью-Йорке начали выселять бездомных ветеранов, чтобы разместить на их месте мигрантов. Об этом заявила обозреватель журнала Newsweek Джулия Карбонаро.

По ее словам, подобный обмен позволит владельцам американских отелей получить дополнительную прибыль, размер которой в среднем составит 100 долларов за ночь. Такое решение вызвало гнев активистов по защите прав ветеранов.

Отмечается, что в общей сложности из отелей на прошлой неделе выселили около двадцати ветеранов. К настоящему моменту они размещены в другом жилье. В то же время в некоммерческой организации, работающей с ветеранами, отметили, что доверие к ней было подорвано из-за произошедшего.

Ранее правозащитники в США подали иск на администрацию президента Джо Байдена из-за ограничения предоставления убежища мигрантам. Новые меры предусматривают «презумпцию невозможности предоставления убежища» в случае незаконного пересечения американской границы.

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Марина Совина
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