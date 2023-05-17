Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 17 мая 2023Мир

На Западе признали проблемы в борьбе с Россией и Китаем за мировое влияние

Bloomberg: G7 намерены усилить противодействие России и Китаю в борьбе за мировое влияние
СюжетСанкции против России:

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Саммит Большой семерки (G7) в Японии будет направлен не только на обсуждение очередного пакета рестрикций, но и на поиск и разработку совместных мер для того, чтобы усилить противодействие России и Китаю в борьбе за мировое влияние среди третьих стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Появление многополярного мира, состоящего из соперничающих фракций, наиболее ярко проявившееся в отношении конфликта России с Украиной, будет продемонстрировано на серии громких саммитов в ближайшие месяцы, начиная с ежегодной встречи Большой семерки 19 мая в Японии. Там лидеры G7 и ЕС готовятся развернуть подготовку к т.н. глобальной "битве предложений" с Пекином и Москвой», — говорится в публикации.

В число стран, за которые и будет вестись борьба, включены Бразилия, Вьетнам, ЮАР и Казахстан, и другие, более мелкие игроки на мировой арене. Отмечается, что G7 и ЕС намерены составить индивидуальный план в отношении каждой страны, к которой будет проявлен подобный интерес.

Материалы по теме:
Шанхайский ответ. Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
Шанхайский ответ.Что Россия и Китай собираются противопоставить ЕС и НАТО
11 августа 2022
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта 2022

«Этот шаг равносилен признанию того, что дипломатия Китая и предоставление инвестиций в инфраструктуру вместе с поставками российского оружия, ядерно-энергетических технологий и удобрений побеждают западный фокус [на сотрудничество и содействие демократии]», — резюмировали обозреватели.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в новый санкционный лист ЕС войдут более 100 новых компаний и физлиц из России, эти меры будут введены с очередным, 11-м пакетом антироссийских санкций, а лидеры стран G7 на саммите в Японии планируют объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта.

Как уточняется, новые меры будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы России».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности об увольнении главы научного центра «Вектор»
Раскрыты особенности российского «Бронебойщика»
Экс-возлюбленного Волочковой задержали по подозрению в избиении жены
Венгрия назвала условие для выделения денег Украине из Фонда мира
В России рассказали о росте реальных зарплат
В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности
Россиянкам раскрыли главные ошибки при выборе нижнего белья
Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей
Путин призвал не экономить на развитии поставок через Северный Ледовитый океан
На Западе признали проблемы в борьбе с Россией и Китаем за мировое влияние
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.