На Западе признали проблемы в борьбе с Россией и Китаем за мировое влияние

Bloomberg: G7 намерены усилить противодействие России и Китаю в борьбе за мировое влияние

Саммит Большой семерки (G7) в Японии будет направлен не только на обсуждение очередного пакета рестрикций, но и на поиск и разработку совместных мер для того, чтобы усилить противодействие России и Китаю в борьбе за мировое влияние среди третьих стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Появление многополярного мира, состоящего из соперничающих фракций, наиболее ярко проявившееся в отношении конфликта России с Украиной, будет продемонстрировано на серии громких саммитов в ближайшие месяцы, начиная с ежегодной встречи Большой семерки 19 мая в Японии. Там лидеры G7 и ЕС готовятся развернуть подготовку к т.н. глобальной "битве предложений" с Пекином и Москвой», — говорится в публикации.

В число стран, за которые и будет вестись борьба, включены Бразилия, Вьетнам, ЮАР и Казахстан, и другие, более мелкие игроки на мировой арене. Отмечается, что G7 и ЕС намерены составить индивидуальный план в отношении каждой страны, к которой будет проявлен подобный интерес.

«Этот шаг равносилен признанию того, что дипломатия Китая и предоставление инвестиций в инфраструктуру вместе с поставками российского оружия, ядерно-энергетических технологий и удобрений побеждают западный фокус [на сотрудничество и содействие демократии]», — резюмировали обозреватели.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в новый санкционный лист ЕС войдут более 100 новых компаний и физлиц из России, эти меры будут введены с очередным, 11-м пакетом антироссийских санкций, а лидеры стран G7 на саммите в Японии планируют объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта.

Как уточняется, новые меры будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы России».