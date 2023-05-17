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11:01, 17 мая 2023Россия

Суд обязал сервис Whoosh выплатить 350 тысяч рублей сбитому самокатчиком ребенку

Омский суд обязал Whoosh выплатить 350 тысяч рублей ребенку, которого сбил самокатчик

Фото: Sozina Kseniia / Shutterstock / Fotodom

Омский областной суд обязал сервис Whoosh выплатить 350 тысяч рублей ребенку, которого сбил электросамокат. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел летом 2022 года — тогда неизвестный на электросамокате от Whoosh сбил пятилетнюю девочку в городском сквере. В результате случившегося ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Мать девочки обратилась в суд с требованием взыскать с кикшеринговой компании 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав сервис выплатить пострадавшей 350 тысяч рублей.

При этом представители Whoosh пытались опротестовать решение суда — по их мнению, факт того, что неизвестный управлял самокатом сервиса, не был доказан.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Пешеходы получили приоритет при одновременном передвижении с такими средствами, а перемещаться на них по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час.

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Варвара Родикова
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