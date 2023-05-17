Суд обязал сервис Whoosh выплатить 350 тысяч рублей сбитому самокатчиком ребенку

Омский суд обязал Whoosh выплатить 350 тысяч рублей ребенку, которого сбил самокатчик

Омский областной суд обязал сервис Whoosh выплатить 350 тысяч рублей ребенку, которого сбил электросамокат. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел летом 2022 года — тогда неизвестный на электросамокате от Whoosh сбил пятилетнюю девочку в городском сквере. В результате случившегося ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Мать девочки обратилась в суд с требованием взыскать с кикшеринговой компании 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав сервис выплатить пострадавшей 350 тысяч рублей.

При этом представители Whoosh пытались опротестовать решение суда — по их мнению, факт того, что неизвестный управлял самокатом сервиса, не был доказан.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения (ПДД), согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Пешеходы получили приоритет при одновременном передвижении с такими средствами, а перемещаться на них по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час.