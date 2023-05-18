В России показали беспилотник-дрононосец

На выставке HeliRussia в Москве показали беспилотник-дрононосец «Адмирал»

На выставке HeliRussia, проходящей с 18 по 20 мая в Москве, показали беспилотник-дрононосец «Адмирал» самолетного типа, способный переносить боевые FPV-дроны. Об этом ТАСС рассказал представитель компании «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев.

По его словам, в настоящее время около десяти таких летательных аппаратов применяются в зоне специальной военной операции (СВО) для охраны территорий. «Наш аппарат способен охранять большой периметр и может спокойно покрывать зону порядка 20 квадратных километров. На нем можно перевозить до пяти килограммов полезной нагрузки», — заверил представитель компании.

Зубарев сообщил, что технология сброса дронов с «Адмирала» пока проходит обкатку, в будущем этот беспилотник планируют применять совместно с системой технического зрения SkyViews. «Чтобы на вышках и на дронах эти камеры сходились в один контур и командир батальона видел, сколько объектов прошло и какого типа», — объяснил представитель компании.

В мае гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников сообщил, что концерн «Алмаз-Антей» планирует выпускать в месяц 2-3 тысячи беспилотных летательных аппаратов «Добрыня-2» для работы в зоне специальной военной операции.