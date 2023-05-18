Охотничий пес погрыз и сломал руки выгуливавшему его российскому зоозащитнику

В Перми аргентинский дог сломал обе руки выгуливавшему его зоозащитнику

В Перми аргентинский дог напал на выгуливавшего его зоозащитника и погрыз ему руки. Об этом изданию «Подъем» рассказала президент Фонда помощи животным «Антидогхантер Пермь» Екатерина Фоминых.

По ее словам, пострадавший выгуливал охотничьего пса за территорией Станции скорой помощи для бездомных животных, основателем которой является. По возвращении мужчина заметил, что другие содержащиеся в приюте собаки устроили драку, и повысил на них голос, чтобы разнять. Это спровоцировало дога, который накинулся на россиянина. В результате его госпитализировали с переломами обеих рук и лучевых суставов, а также с разорванными венами и сухожилиями.

На кадрах с места происшествия видно, как мужчину грузят в машину скорой помощи. Судя по записи, он сильно пострадал. Руки зоозащитника перебинтованы и залиты кровью.

«У Семена (зоозащитника — прим. «Ленты.ру») дилемма — он все боится оставить станцию, оставить собак. У нас 200 собак на балансе, две трети из которых инвалиды, весь функционал на нем держится. Проблема сейчас в поддержании работы станции», — рассказала Фоминых.

В фонде помощи животным также сообщили, что пользователи интернета начали злорадствовать по поводу случившегося. Во многих комментариях люди радуются, что «зоозащитники наконец-то пострадали от бездомных собак».

По информации из открытых источников, аргентинский дог выводился с использованием десяти пород, среди которых есть кордовская бойцовая собака, ирландский волкодав и другие. Эти животные предназначены для травли крупных зверей на охоте, однако порода также использовалась и как бойцовая.

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