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12:28, 18 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о достаточно близкой перспективе взятия Артемовска под контроль

Пушилин заявил, что перспектива полного взятия Артемовска под контроль достаточно близкая

Фото: Libkos / AP

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что перспектива полного взятия Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) под контроль достаточно близкая. Его слова передает РИА Новости.

«До освобождения Бахмута осталось не так много. Там [частная военная компания] "Вагнер" реально продвигается, причем и днем, и ночью. По флангам тоже укрепляемся, то есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы. Но я думаю, что [есть] все предпосылки не то чтобы удержать, а привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая», — сказал он.

По словам врио главы ДНР, в данный момент сложно назвать сроки взятия населенного пункта под контроль. Пушилин добавил, что это зависит не только от бойцов ЧВК «Вагнер», но и от действий украинской стороны.

Ранее немецкая газета Bild назвала сроки взятия города под контроль. По информации издания, российские силы контролируют 99 процентов Артемовска, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) — лишь одну сторону самой западной улицы населенного пункта. До взятия города под контроль осталось всего несколько дней или даже часов, прогнозирует Bild.

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Кристина Есикова
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