В ДНР заявили о достаточно близкой перспективе взятия Артемовска под контроль

Пушилин заявил, что перспектива полного взятия Артемовска под контроль достаточно близкая

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что перспектива полного взятия Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) под контроль достаточно близкая. Его слова передает РИА Новости.

«До освобождения Бахмута осталось не так много. Там [частная военная компания] "Вагнер" реально продвигается, причем и днем, и ночью. По флангам тоже укрепляемся, то есть ситуация непростая, противник перебрасывает резервы. Но я думаю, что [есть] все предпосылки не то чтобы удержать, а привести к полному освобождению города. Перспектива достаточно близкая», — сказал он.

По словам врио главы ДНР, в данный момент сложно назвать сроки взятия населенного пункта под контроль. Пушилин добавил, что это зависит не только от бойцов ЧВК «Вагнер», но и от действий украинской стороны.

Ранее немецкая газета Bild назвала сроки взятия города под контроль. По информации издания, российские силы контролируют 99 процентов Артемовска, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) — лишь одну сторону самой западной улицы населенного пункта. До взятия города под контроль осталось всего несколько дней или даже часов, прогнозирует Bild.