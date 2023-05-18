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16:14, 18 мая 2023Интернет и СМИ

В Китае заявили о неудавшихся планах Украины атаковать Россию

Sohu: Путин разрушил планы Зеленского атаковать Россию

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент России Владимир Путин разрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского атаковать территорию РФ с помощью западных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О неудавшихся планах Украины пишут журналисты китайской газеты Sohu.

«В конце апреля Киев получил первую поставку Patriot из США, чему Зеленский очень обрадовался, так как давно ждал ЗРК и надеялся его применить, чтобы атаковать Россию», — написали авторы материала.

Однако, как отметили журналисты из Китая, планы Украины не осуществились, так как российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила переданную Вашингтоном установку противовоздушной обороны (ПВО).

«Этот случай оказал очень большое влияние на российскую и украинскую стороны, которые принимали непосредственное участие в конфликте, но он также болезненно ударил по Соединенным Штатам, стране производства этого комплекса ПВО», — заключили обозреватели.

Ночью 16 мая российские военные нанесли с помощью высокоточного оружия самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Власти украинской столицы назвали атаку исключительной по своей плотности. Минобороны России сообщило, что в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot.

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Олег Давыдов
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