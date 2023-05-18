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14:18, 18 мая 2023Бывший СССР

Пашинян и Алиев встретятся в Москве

Премьер Армении Пашинян и президент Азербайджана Алиев встретятся в Москве 25 мая

Фото: Alexei Druzhinin / Kremlin / Sputnik / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу в Москве 25 мая при посредничестве российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил армянский премьер, передает ТАСС.

По словам Пашиняна, ему и Алиеву поступило предложение от российской стороны провести встречу в Москве, и они его приняли.

Ранее стало известно, что 19 мая в Москве состоится Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В этот же день также будут проведены отдельные двусторонние встречи.

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Алевтина Запольская
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