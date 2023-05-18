Пашинян и Алиев встретятся в Москве

Премьер Армении Пашинян и президент Азербайджана Алиев встретятся в Москве 25 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу в Москве 25 мая при посредничестве российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил армянский премьер, передает ТАСС.

По словам Пашиняна, ему и Алиеву поступило предложение от российской стороны провести встречу в Москве, и они его приняли.

Ранее стало известно, что 19 мая в Москве состоится Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В этот же день также будут проведены отдельные двусторонние встречи.