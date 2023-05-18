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09:39, 18 мая 2023Наука и техника

Китай запустил первый резервный спутник системы Beidou

CCTV: Китай запустил первый резервный спутник национальной навигационной системы Beidou

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Китай осуществил запуск первого резервного спутника национальной навигационной системы Beidou, который присоединился к группе из 55 космических аппаратов на геостационарной орбите. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает ТАСС.

56-й спутник Beidou запустили с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Аппарат отправила на орбиту ракета-носитель CZ-3B («Чанчжэн-3B», Long March-3B).

Отмечается, что резервный аппарат повысит надежность системы Beidou и обеспечит быстрое и высокоточное геопозиционирование. Формирование базовой группировки из 55 спутников завершилось в 2020 году.

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В марте Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщила об успешном запуске спутника дистанционного зондирования Земли Yaogan-34-04.

В сентябре 2022 года стало известно, что в России разместят станции Beidou, а в Китае появятся российские станции ГЛОНАСС. Соглашение о размещении станций было достигнуто в присутствии гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбиня.

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Даниил Иринин
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