Биржевая цена на бензин в России побила рекорд третий день подряд

Биржевая цена на бензин Аи-95 на СПбМТСБ достигла рекордных 61,6 тысячи рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-95 в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялась до 61 593 рублей за тонну, что стало третьим историческим рекордом подряд за три дня, свидетельствуют данные площадки.

Также подорожали летнее дизельное топливо (плюс 0,7 процента, 51 195 рублей за тонну) и мазут (плюс 0,33 процента, 14 174 рубля за тонну). Бензин Аи-92, напротив, подешевел на 0,24 процента, до 52 861 рубля за тонну.

Биржевые цены растут на фоне намерения Минфина существенным образом изменить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям, который позволял удерживать стоимость топлива внутри страны.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, речь идет о введении коэффициента 0,5, то есть выплаты просто сократятся в два раза. По предварительным оценкам, такое решение позволит экономить до 30 миллиардов бюджетных средств каждый месяц.

При этом в министерстве отрицают влияние коэффициента на стоимость топлива в рознице, проследить за этим должна Федеральная антимонопольная служба (ФАС).