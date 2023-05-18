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05:21, 18 мая 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали по подозрению в сборе информации для СБУ

УФСБ по ЕАО: жителя Биробиджана арестовали по подозрению в сборе информации для СБУ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Биробиджане арестовали местного жителя по подозрению в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы УФСБ по Еврейской автономной области (ЕАО), мужчина сотрудничал с СБУ «на материальной основе» и собирал сведения о деятельности российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его также подозревают в поиске исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее житель Львова получил пожизненный срок за сотрудничество с Россией. По данным СБУ, украинец корректировал российские ракетные удары по ключевым транспортным артериям и промышленным объектам региона. Его признали виновным по части 2 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.

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Марина Совина
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