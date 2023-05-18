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14:46, 18 мая 2023Россия

Полицейским в России предоставят право сбивать любые беспилотники

В ГД в I чтении приняли законопроект, который предоставит право полиции сбивать любые БПЛА

Фото: Unsplash

Депутаты Государственной Думы в I чтении приняли законопроект, который предоставит право сотрудникам полиции сбивать любые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России, передает ТАСС.

Документ внесла на рассмотрение нижней палаты парламента группа во главе с председателями комитетов Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. До этого Хинштейн уточнил, что действующие законы позволяют силовикам противостоять только воздушным дронам.

Проект закона наделяет МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле. В пояснительных материалах указывалось, что пресекать движение беспилотников можно будет как посредством уничтожения, так и подавлением сигналов дистанционного управления ими.

До этого полиция Санкт-Петербурга создала специальный отдел по контролю за небом, в задачи которого входит борьба с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на использование БПЛА с 16 мая по 31 июля. В Смольном разъяснили, что решение принято в целях усиления охраны правопорядка и безопасности жителей и гостей Северной столицы.

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Анна Щербакова
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