Полыхающие в российском регионе леса показали на видео

Лесной пожар в поселке Вязовая Челябинской области показали на видео

Полыхающие в поселке Вязовая Челябинской области леса показали на видео. Кадры очевидцев с места были опубликованы в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На месте работают 49 человек, среди них — сотрудники МЧС и лесники. Также на месте — 15 единиц техники и два пожарных поезда. Со ссылкой на жителей российского региона 74.ru пишет, что огонь вплотную подобрался к жилым домам.

Ранее ГУ МЧС по Челябинской области предупреждало, что в ряде муниципалитетов сохраняется напряженная пожароопасная обстановка.

17 мая глава МЧС Александр Куренков сообщал, что в трех регионах России — Свердловской, Курганской и Тюменской областях — лесные пожары повредили больше 6000 строений, включая более 800 домов.