Коровы задержали подозреваемого в совершении преступления и сдали его полиции

ABC 11: коровы в США сдали полиции укрывшегося на поле преступника

Коровы в городе Бун, штат Северная Каролина, США, задержали подозреваемого в совершении преступления, который пытался скрыться от полиции, и сдали его властям. Об этом сообщает ABC 11.

Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить 34-летнего Джошуа Рассела Минтона на дорожном посту, но он не подчинился. Полицейские начали преследовать мужчину, но он выбежал из автомобиля, направился в поле и скрылся в высокой траве.

В итоге найти подозреваемого полиции помогло стадо коров. Животные собрались вместе и привели офицеров к месту его укрытия. Минтону предъявлены обвинения в совершении нескольких преступлений, в том числе в уклонении от ареста с использованием автомобиля, вождении без прав и хулиганстве.

Полиция поблагодарила коров за помощь и даже пошутила о создании коровьего поискового отряда.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида стадо коров помогло арестовать угонщицу. Они прижали женщину к ограде, возле которой ее уже поджидала полиция.