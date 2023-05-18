В Германии заявили о продолжении энергокризиса

Глава концерна E.ON Бирнбаум заявил о продолжении энергетического кризиса в ФРГ

Глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум прокомментировал, как страна справилась с прошедшей зимой. Об этом он высказался в беседе с детьми-журналистами из издания Spiegel.

Бирнбаум ответил на вопрос о преодолении энергокризиса и заявил о его продолжении в ФРГ. Он отметил, что зима была крайне теплой, поэтому «ситуация была лучше, чем ожидалось». «Однако если следующая зима будет холодной, то ситуация может снова стать сложной», — подчеркнул он.

Для преодоления кризиса Бирнбаум призвал жителей Германии экономить электроэнергию — например, отапливать дома до температуры 21 градуса вместо 22 градусов, а также мыть руки холодной водой

Ранее в Европе оценили перспективу снижения счетов за электричество. Глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль заявил, что показатели не вернутся к допандемийному уровню.