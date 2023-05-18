Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:21, 18 мая 2023Экономика

В Германии заявили о продолжении энергокризиса

Глава концерна E.ON Бирнбаум заявил о продолжении энергетического кризиса в ФРГ

Фото: Unsplash

Глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум прокомментировал, как страна справилась с прошедшей зимой. Об этом он высказался в беседе с детьми-журналистами из издания Spiegel.

Бирнбаум ответил на вопрос о преодолении энергокризиса и заявил о его продолжении в ФРГ. Он отметил, что зима была крайне теплой, поэтому «ситуация была лучше, чем ожидалось». «Однако если следующая зима будет холодной, то ситуация может снова стать сложной», — подчеркнул он.

Для преодоления кризиса Бирнбаум призвал жителей Германии экономить электроэнергию — например, отапливать дома до температуры 21 градуса вместо 22 градусов, а также мыть руки холодной водой

Ранее в Европе оценили перспективу снижения счетов за электричество. Глава норвежской нефтегазовой компании Equinor Андерс Опедаль заявил, что показатели не вернутся к допандемийному уровню.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию
Глава Белгородской области раскрыл подробности обстрела
Мужчина снимал видео под юбками женщин в примерочных и попался
Стало известно о взятии российскими силами района «Домино» в Артемовске
Врачи перечислили основные причины бесплодия у мужчин
Минобороны Италии подтвердило подготовку украинских военных в стране
В США предложили выйти из ДСНВ
Пентагон помог ВСУ починить поврежденный ЗРК Patriot
Российский игрок НХЛ назвал преимущество образования в США
Пентагон заключит контракт на производство истребителя шестого поколения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.