В России объяснили дедлайн Запада по конфликту на Украине для Киева

Депутат Белик: США дали Киеву пять месяцев на решение конфликта из-за объемов помощи

США назвали следующие пять месяцев решающими в военных действиях на территории Украины из-за проблем с поставками военной помощи Киеву, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил дедлайна Запада по завершению конфликта.

«Срок в 5 месяцев определен американскими кураторами киевского режима потому, что и пакеты предоставляемой помощи в настоящий момент рассчитаны на 5 месяцев, и попытки какой-то активности на фронтах удобно предпринимать в условиях теплой погоды и сухой почвы», — сказал депутат.

По мнению депутата, США рассчитывают на то, что Украина сделает последний рывок до наступления глубокой осени.

Западу важно оправдать эффективность своей военной и экономической помощи, поэтому подобные ультиматумы Киеву вполне реальны. Пока же киевский режим постоянно раскачивает тему «контрнаступления», заявляя о его новых сроках и разной степени готовности Дмитрий Белик депутат Госдумы

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщила, что следующие пять месяцев станут решающими в вопросе экономической и военной поддержки Украины со стороны Запада. Если же к этому сроку Киев не достигнет победы, то лишится новых пакетов западной помощи. Один из источников издания утверждает, что для американского бюджета будет накладно продолжать выделять средства Украине.

По информации европейских и украинских чиновников, в Киеве согласны с тем, что в 2023 году республика не сможет достичь поставленных целей и одержать победу на поле боя.