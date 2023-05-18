Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 18 мая 2023Бывший СССР

В России объяснили дедлайн Запада по конфликту на Украине для Киева

Депутат Белик: США дали Киеву пять месяцев на решение конфликта из-за объемов помощи

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США назвали следующие пять месяцев решающими в военных действиях на территории Украины из-за проблем с поставками военной помощи Киеву, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил дедлайна Запада по завершению конфликта.

«Срок в 5 месяцев определен американскими кураторами киевского режима потому, что и пакеты предоставляемой помощи в настоящий момент рассчитаны на 5 месяцев, и попытки какой-то активности на фронтах удобно предпринимать в условиях теплой погоды и сухой почвы», — сказал депутат.

По мнению депутата, США рассчитывают на то, что Украина сделает последний рывок до наступления глубокой осени.

Западу важно оправдать эффективность своей военной и экономической помощи, поэтому подобные ультиматумы Киеву вполне реальны. Пока же киевский режим постоянно раскачивает тему «контрнаступления», заявляя о его новых сроках и разной степени готовности

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников в Белом доме сообщила, что следующие пять месяцев станут решающими в вопросе экономической и военной поддержки Украины со стороны Запада. Если же к этому сроку Киев не достигнет победы, то лишится новых пакетов западной помощи. Один из источников издания утверждает, что для американского бюджета будет накладно продолжать выделять средства Украине.

По информации европейских и украинских чиновников, в Киеве согласны с тем, что в 2023 году республика не сможет достичь поставленных целей и одержать победу на поле боя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России определили, когда уклонистам от армии грозит тюрьма. За что можно получить срок?
В российском регионе ввели карантин из-за сибирской язвы
В России объяснили дедлайн Запада по конфликту на Украине для Киева
Российская второклассница оказалась в реанимации из-за футбольных ворот
Вероятность применения истребителей F-16 на Украине оценили
В ДНР заявили о работе над снижением интенсивности обстрелов Донецка
Туроператоры стали распродавать дешевые туры в ОАЭ перед летом
Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первый квартал 2023 года
Пропавшего сына основателя сети медлабораторий нашли во Владимирской области
Российский хоккеист объяснил участие в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.