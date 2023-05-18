На Западе назвали решающий дедлайн военной поддержки Украины

FT: США считают следующие пять месяцев последним шансом для Киева изменить ситуацию

Следующие пять месяцев станут решающими в вопросе экономической и военной поддержки Украины со стороны Запада, а если Киев не достигнет победы, то Украина лишится новых пакетов западной помощи. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников в Белом доме.

«Часть союзников, поддерживающих регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода [украинского] конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах», — говорится в публикации.

Отмечается, что утвержденных западных пакетов помощи достаточно для обеспечения потребностей Киева лишь на пять месяцев. «Посыл [для президента Украины Владимира Зеленского] состоит в том, что [выделенные пакеты] это лучшее, что вы получите. У бюджета США больше нет гибкости для того, чтобы продолжать выписывать чеки, а европейские оружейные заводы работают на полную мощность», — поделился один из дипломатических источников ЕС.

По информации европейских и украинских чиновников, в Киеве согласны с мнением, что в 2023 году Украина не сможет достичь поставленных целей и вырвать победу на поле боя.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для безопасности Евросоюза из-за улучшенного национального вооружения и отсутствия у нее опытного руководства. По его мнению, он хотел бы вступления Украины в Североатлантический альянс по двум причинам. Во-первых, считает Киссинджер, Россия больше не является конвенциональной угрозой.