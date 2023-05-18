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13:03, 18 мая 2023Экономика

Госдума поддержала идею компенсировать задержку зарплаты незаконно уволенным

Госдума поддержала идею выплачивать компенсации за задержку зарплаты незаконно уволенным

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Госдума поддержала идею Минтруда о расширении круга лиц, имеющих право на компенсации за задержку зарплаты, сообщает газета «Ведомости». Ведомство предложило ввести возмещение для работников, которым удалось оспорить незаконное увольнение, сокращение или расторжение договора по соглашению сторон.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, Трудовой кодекс исходит из того, что работодатель более сильная сторона трудовых отношений и обладает высокой степенью ответственности. Если компания совершила незаконное увольнение или сокращение штата, то она должна компенсировать работникам ущерб, ведь для многих заработная плата — единственный источник дохода, объяснил депутат.

По действующим нормам, работодатель обязан выплачивать восстановленному на работе сотруднику только зарплату, полагающуюся за время вынужденного отпуска. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с момента, когда деньги должны были быть получены работником, объяснили в Минтруде.

При сокращении россияне должны получать зарплату за фактически отработанное время, компенсацию за дни неиспользованного отпуска и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка. По словам главы исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, если человек не нашел работу через два месяца после сокращения, он вправе требовать у бывшего работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц.

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Вячеслав Агапов
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