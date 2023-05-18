Лукашенко прокомментировал заявления об украинском контрнаступлении

Президент Белоруссии Лукашенко назвал дезинформацией заявления о контрнаступлении ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал дезинформацией сообщения о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением он выступил на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

«Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство», — прокомментировал информацию о возможной атаке украинских войск белорусский лидер.

11 мая Зеленский сообщил, что контрнаступление Украины откладывается, поскольку Киеву потребуется больше времени для подготовки. По его словам, с имеющимися техническими ресурсами украинские силы могли бы продвигаться вперед и добиваться успехов, однако они могут потерять много бойцов.