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20:42, 18 мая 2023Среда обитания

Названы регионы России с наибольшим размером долгов по ЖКХ

Глава Минстроя Файзуллин: наибольший размер долгов по ЖКХ обнаружен в Московской области

Фото: Анатолий Ждоанов / Коммерсантъ

К 1 апреля 2023 года среди регионов России наибольший размер просроченной задолженности российских потребителей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) наблюдался в Московской области. Об этом на заседании правительства России сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

По данным министра, в Подмосковье размер долгов по коммуналке без учета безнадежных долгов составил 68,9 миллиарда рублей. Второй в списке оказалась Москва с общим долгом в 41,5 миллиарда рублей. Замкнула тройку Республика Дагестан, где потребители за неуплату по ЖКХ задолжали 32,2 миллиарда рублей. В пятерку также попали Петербург и Чеченская Республика с показателями в 26,5 миллиарда и 26 миллиардов рублей соответственно. В общей сложности, заявил Файзуллин, к 1 апреля 2023-го размер долгов россиян по коммуналке оценили практически в 780 миллиардов рублей. При этом больше всего задолженностей — 337,5 миллиарда рублей — наблюдалось у тех граждан, у которых были прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Что касается просроченных долгов управляющих компаний и товариществ собственников жилья, то их размер составил 175,3 миллиарда рублей, а долг бюджетных организаций установился на уровне в 31,2 миллиарда рублей.

В январе юрист Србуи Иващенко рассказала, что возможность списать долги россиян за услуги ЖКХ существует при условии истечения срока исковой давности. Она отметила, что по закону этот срок составляет три года.

Полина Кислицына
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