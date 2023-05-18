В Калининграде начали сносить знаменитый советский долгострой

В Калининграде демонтируют Дом Советов, который начали строить в 1970 году

В Калининграде сносят знаменитый Дом Советов, который начали строить в 1970 году. Строители начали демонтировать лестницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора корпорации развития области Андрей Толмачев.

По словам Толмачева, на территории сносят наружную лестницу и подготавливают основания для установки кранов. Он предупредил, что объект может быть опасен, и попросил воздержаться от посещения советского долгостроя.

В июне 2021 года архитекторы представили концепцию застройки центра Калининграда, где располагается Дом Советов, и предложили возвести на его месте отель. Оказалось, что здание технически невозможно реконструировать.

Дом Советов считается одним из символов Калининграда и самым высоким зданием города — две соединенные переходом башни по 21 этажу. Строительство объекта началось в 1970 году, он был реализован на 95 процентов, однако в 1980-х работы были прекращены. Региональные власти выкупили недостроенное здание в 2019 году. В 2023 году были объявлены торги среди компаний, готовых демонтировать объект.