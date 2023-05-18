Дуров раскритиковал СМИ за новости об уязвимости в Telegram

Павел Дуров опроверг информацию об обнаружении уязвимости в Telegram для macOS

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ответил на сообщения о том, что в приложении мессенджера для macOS якобы была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону компьютера. В своем Telegram-канале он опроверг эту информацию.

Дуров заявил, что медиа неправильно интерпретировали информацию, опубликованную в Twitter мессенджера. «В нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было. Потому что заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к вашему компьютеру, он мог бы управлять вашей камерой и микрофоном через Telegram". Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться», — объяснил Дуров.

По мнению предпринимателя, СМИ нередко гонятся за громкими заголовками, которые вводят пользователей в заблуждение. «Если заголовки СМИ о мнимых и реальных угрозах будут одинаковыми, люди перестанут воспринимать их всерьез», — раскритиковал он авторов подобных новостей.

Об обнаружении уязвимости в приложении Telegram для macOS 15 мая в своем блоге рассказал разработчик Дэн Рева. Он сообщил, что уязвимость может предоставить стороннему лицу доступ к камере и микрофону устройства. Представитель Telegram позднее прокомментировал эту информацию в Twitter. В компании заявили, что такой сценарий возможен только в случае, если на компьютере установлено вредоносное ПО с root-доступом, а приложение Telegram было скачано из App Store, а не с сайта мессенджера.

Ранее эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал россиянам советы для защиты от мошенничества в Telegram. В частности, он порекомендовал искать информацию в мессенджере только в официальных источниках.