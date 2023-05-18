Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:01, 18 мая 2023Интернет и СМИ

Дуров раскритиковал СМИ за новости об уязвимости в Telegram

Павел Дуров опроверг информацию об обнаружении уязвимости в Telegram для macOS

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ответил на сообщения о том, что в приложении мессенджера для macOS якобы была обнаружена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону компьютера. В своем Telegram-канале он опроверг эту информацию.

Дуров заявил, что медиа неправильно интерпретировали информацию, опубликованную в Twitter мессенджера. «В нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было. Потому что заявленная "уязвимость" заключалась в следующем: "Если бы у злоумышленника уже был доступ к вашему компьютеру, он мог бы управлять вашей камерой и микрофоном через Telegram". Но если компьютер уже скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram — меньшая из проблем, о которых стоит беспокоиться», — объяснил Дуров.

Материалы по теме:
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее. Чем это грозит простым россиянам?
В 2022 году хакеры стали еще опаснее и хитрее.Чем это грозит простым россиянам?
30 декабря 2022
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022

По мнению предпринимателя, СМИ нередко гонятся за громкими заголовками, которые вводят пользователей в заблуждение. «Если заголовки СМИ о мнимых и реальных угрозах будут одинаковыми, люди перестанут воспринимать их всерьез», — раскритиковал он авторов подобных новостей.

Об обнаружении уязвимости в приложении Telegram для macOS 15 мая в своем блоге рассказал разработчик Дэн Рева. Он сообщил, что уязвимость может предоставить стороннему лицу доступ к камере и микрофону устройства. Представитель Telegram позднее прокомментировал эту информацию в Twitter. В компании заявили, что такой сценарий возможен только в случае, если на компьютере установлено вредоносное ПО с root-доступом, а приложение Telegram было скачано из App Store, а не с сайта мессенджера.

Ранее эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал россиянам советы для защиты от мошенничества в Telegram. В частности, он порекомендовал искать информацию в мессенджере только в официальных источниках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В Крыму семь вагонов сошли с рельсов после взрыва. Что известно о диверсии на железной дороге?
В Кремле заявили о готовности выслушать конструктивные предложения по Украине
Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Крыму
Многодетная Оксана Самойлова раскрыла личные лайфхаки при переутомлении
Купленное на маткапитал жилье захотели помечать
Цены на газ в Европе упали до минимума почти за два года
Доцента МГУ задержали после обыска по делу бывшего депутата Госдумы Пономарева
Дуров раскритиковал СМИ за новости об уязвимости в Telegram
Выявлен механизм лечения депрессии методом магнитной стимуляции
На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.