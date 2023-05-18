Эдди Мерфи может появиться в новой «Розовой пантере» в качестве инспектора Клузо

Актер и комик Эдди Мерфи ведет переговоры о съемках в новой «Розовой пантере», он может сыграть инспектора Клузо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам источников, новый фильм совместит в себе анимацию и игровое кино. Сюжет картины будет выстраиваться вокруг дружеских отношений двух полицейских — предположительно, инспектор Клузо и Пантера объединятся ради расследования дела.

На данный момент проект находится на стадии разработки. Режиссером фильма выступит Джефф Фаулер («Соник в кино»).

Ранее Эдди Мерфи рассказал, что хотел бы снова озвучить своего персонажа Осла из «Шрека», отметив, что он заслуживает спин-оффа.

В фильмах «Розовая пантера» рассказывается о приключениях неуклюжего инспектора Клузо, которого в разное время играли актеры Питер Селлерс, Стив Мартин и Алан Аркин. Мультяшная пантера, появляющаяся в начальных титрах киноленты, стала популярной сама по себе, про нее были сняты мультфильмы.