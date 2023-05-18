Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:58, 18 мая 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетической инфраструктуры в ряде областей

Фото: Anton Dmitriev / Unsplashs

Министерство энергетики (Минэнерго) Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры более 20 населенных пунктов в ряде областей страны остались без света. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В результате ракетного удара в Хмельницкой области отключились воздушные линии электропередачи. В Николаевской области обесточены три населенных пункта, также без света остались некоторые жители Сумской, Харьковской и Черниговской областей, говорится в сообщении.

Кроме того, были обесточены населенные пункты на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.

Ранее о повреждении электростанции сообщила одна из крупнейших энергетических компаний Украины — ДТЭК. Энергохолдинг не уточнил, какая именно станция получила урон, однако добавила, что с сентября 2022 года объекты компании были повреждены 33 раза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Крыму семь вагонов сошли с рельсов после взрыва. Что известно о диверсии на железной дороге?
В Кремле заявили о готовности выслушать конструктивные предложения по Украине
Стало известно о заметном снижении стоимости отдыха в Крыму
Многодетная Оксана Самойлова раскрыла личные лайфхаки при переутомлении
Купленное на маткапитал жилье захотели помечать
Цены на газ в Европе упали до минимума почти за два года
Доцента МГУ задержали после обыска по делу бывшего депутата Госдумы Пономарева
Дуров раскритиковал СМИ за новости об уязвимости в Telegram
Выявлен механизм лечения депрессии методом магнитной стимуляции
На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.