На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетической инфраструктуры в ряде областей

Министерство энергетики (Минэнерго) Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры более 20 населенных пунктов в ряде областей страны остались без света. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В результате ракетного удара в Хмельницкой области отключились воздушные линии электропередачи. В Николаевской области обесточены три населенных пункта, также без света остались некоторые жители Сумской, Харьковской и Черниговской областей, говорится в сообщении.

Кроме того, были обесточены населенные пункты на подконтрольных Киеву территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей.

Ранее о повреждении электростанции сообщила одна из крупнейших энергетических компаний Украины — ДТЭК. Энергохолдинг не уточнил, какая именно станция получила урон, однако добавила, что с сентября 2022 года объекты компании были повреждены 33 раза.