Одна из электростанций на Украине получила повреждения

Компания ДТЭК сообщила о повреждении электростанции на Украине

Одна из крупнейших энергетических компаний Украины ДТЭК в своем Telegram-канале сообщила, что в результате ракетного удара одна электростанция получила повреждения.

«В результате атаки повреждено оборудование ТЭС (тепловой электростанции — прим. «Ленты.ру»). После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий», — говорится в сообщении.

ДТЭК не уточнила, какая именно электростанция получила урон, однако добавила, что с сентября 2022 года объекты компании были повреждены 33 раза.

Ранее стало известно, что ночью 16 мая Вооруженные силы (ВС) России нанесли самый массированный удар по военным объектам в Киеве. Позже Министерство обороны РФ сообщило о поражении американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который находился в столице Украины.