Бывший солдат без обеих ног решил покорить Эверест

Daily Mail: лишившийся обеих ног солдат Британской армии решил покорить Эверест

Бывший солдат Британской армии, который лишился ног в Афганистане, решил покорить Эверест. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2010 году, во время службы в Афганистане, 43-летний Гари Будха Магар наступил на самодельное взрывное устройство и потерял обе ноги. Он поставил себе цель совершить восхождение на Эверест — гору высотой 8849 метров. Магар завершил первый этап восхождения и вернулся в базовый лагерь для отдыха и ожидания более спокойной погоды.

Как только условия будут подходящими, вместе с главным гидом Кришем Тхапой и своей командой он снова отправится покорять высоту в надежде стать первым достигшим покорившим Эверест человеком, у которого ампутированы ноги выше колена.

Ожидается, что восхождение займет от пяти до семи дней. Команде предстоит преодолеть высоту от 5364 метров в базовом лагере Эвереста до вершины, борясь с морозом и осуществляя крутой подъем по льду.

Британец собирает средства для пяти благотворительных организаций, которые помогли ему восстановиться после травмы. Он намерен собрать 884,9 тысячи фунтов стерлингов — сумму, соответствующую стократной высоте Эвереста. «Когда я лишился ног, я думал, что моя жизнь закончена. Со временем я осознал, что только тогда обрел свое истинное "я"», — заявил Магар.

Ранее сообщалось, что британский альпинист стал первым незрячим человеком, которому удалось самостоятельно подняться на 137-метровую скалу Олд-Ман-оф-Хой на шотландском острове Хой. Несмотря на помощь и необходимое снаряжение, британец пробирался в основном на ощупь.

