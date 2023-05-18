В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 18 мая произошла задержка и отмена 20 рейсов

В трех московских аэропортах в четверг, 18 мая, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово отменены вылеты трех воздушных судов, десять авиарейсов перенесены. Во Внуково отменено пять авиарейсов. В Шереметьево задерживаются вылеты двух лайнеров.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских самолетов в авиагаванях Москвы не называется.

Ранее в мае авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов к лету. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика. Отмечается, что главный российский лоукостер начал продавать авиабилеты со скидкой 20 процентов по специальному промокоду.

