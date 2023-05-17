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15:05, 17 мая 2023Путешествия

Главный российский лоукостер запустил масштабную распродажу к лету

«Победа» начала продавать авиабилеты на все направления со скидкой 20 процентов

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов к лету. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Так, главный российский лоукостер начал продавать авиабилеты со скидной 20 процентов по специальному промокоду.

Отмечается, что акция на покупку билетов действует с 17 по 19 мая 2023 года включительно, а период перелета — с 1 июня по 31 августа 2023 года. «Скидка действует на все направления по России и зарубежные рейсы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что скидка не применяется на дополнительные услуги, в частности на перевозку багажа, страхование, выбор мест и СМС-информирование.

Ранее в мае другая российская авиакомпания «Азимут» раскрыла дату первого прямого рейса из Москвы в Тбилиси. По информации перевозчика, перелет будет выполнен 19 мая.

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Фариза Бацазова
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