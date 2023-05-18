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09:18, 18 мая 2023Силовые структуры

Опубликовано фото с места подрыва железнодорожного полотна в Крыму

Опубликована фотография с места подрыва рельсов возле Симферополя

Фото: Telegram-канал 112

Опубликовано фото с места подрыва железнодорожного полотна в Крыму возле села Чистенькое в Симферопольском районе. Снимок в среду, 18 мая, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны сошедшие с рельс покореженные железнодорожные вагоны. По данным издания, движение приостановлено, на месте работают саперы, которые проверяют пути. Восстановлением железнодорожного полотна занимаются прибывшие на место ЧП ремонтные бригады.

18 мая стало известно, что в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв на железной дороге. Пять вагонов с зерном сошли с путей. ЧП случилось около 8:20 утра рядом с Бахчисараем.

Движение электропоездов на перегоне СимферопольСевастополь было приостановлено.

Владимир Седов
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